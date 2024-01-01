ألف كولون كوستاريكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CRC إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
191.39 cve

₡1.000 CRC = Esc0.1914 CVE

Mid-market exchange rate at 15:20
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CRC إلى CVE مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09491.8111.5021.6570.94920.715
1 GBP1.16911.279107.3541.7571.9371.10924.222
1 USD0.9140.782183.9451.3741.5150.86718.941
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.226

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

CRC إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / اسكودو الرأس الأخضر
1 CRC٠٫١٩١٣٩ CVE
5 CRC٠٫٩٥٦٩٦ CVE
10 CRC١٫٩١٣٩٢ CVE
20 CRC٣٫٨٢٧٨٤ CVE
50 CRC٩٫٥٦٩٦٠ CVE
100 CRC١٩٫١٣٩٢٠ CVE
250 CRC٤٧٫٨٤٨٠٠ CVE
500 CRC٩٥٫٦٩٦٠٠ CVE
1000 CRC١٩١٫٣٩٢٠٠ CVE
2000 CRC٣٨٢٫٧٨٤٠٠ CVE
5000 CRC٩٥٦٫٩٦٠٠٠ CVE
10000 CRC١٬٩١٣٫٩٢٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / كوستاريكا كولوين
1 CVE٥٫٢٢٤٨٨ CRC
5 CVE٢٦٫١٢٤٤٠ CRC
10 CVE٥٢٫٢٤٨٨٠ CRC
20 CVE١٠٤٫٤٩٧٦٠ CRC
50 CVE٢٦١٫٢٤٤٠٠ CRC
100 CVE٥٢٢٫٤٨٨٠٠ CRC
250 CVE١٬٣٠٦٫٢٢٠٠٠ CRC
500 CVE٢٬٦١٢٫٤٤٠٠٠ CRC
1000 CVE٥٬٢٢٤٫٨٨٠٠٠ CRC
2000 CVE١٠٬٤٤٩٫٧٦٠٠٠ CRC
5000 CVE٢٦٬١٢٤٫٤٠٠٠٠ CRC
10000 CVE٥٢٬٢٤٨٫٨٠٠٠٠ CRC