250 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كولون كوستاريكي

تحويل CVE إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

250 cve
1,305.50 crc

Esc1.000 CVE = ₡5.222 CRC

Mid-market exchange rate at 18:26
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CVE إلى CRC مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7621.5021.6590.94620.857
1 GBP1.16811.277107.1521.7531.9381.10524.356
1 USD0.9150.783183.9421.3741.5180.86619.08
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / كوستاريكا كولوين
1 CVE٥٫٢٢٢٠١ CRC
5 CVE٢٦٫١١٠٠٥ CRC
10 CVE٥٢٫٢٢٠١٠ CRC
20 CVE١٠٤٫٤٤٠٢٠ CRC
50 CVE٢٦١٫١٠٠٥٠ CRC
100 CVE٥٢٢٫٢٠١٠٠ CRC
250 CVE١٬٣٠٥٫٥٠٢٥٠ CRC
500 CVE٢٬٦١١٫٠٠٥٠٠ CRC
1000 CVE٥٬٢٢٢٫٠١٠٠٠ CRC
2000 CVE١٠٬٤٤٤٫٠٢٠٠٠ CRC
5000 CVE٢٦٬١١٠٫٠٥٠٠٠ CRC
10000 CVE٥٢٬٢٢٠٫١٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / اسكودو الرأس الأخضر
1 CRC٠٫١٩١٥٠ CVE
5 CRC٠٫٩٥٧٤٩ CVE
10 CRC١٫٩١٤٩٧ CVE
20 CRC٣٫٨٢٩٩٤ CVE
50 CRC٩٫٥٧٤٨٥ CVE
100 CRC١٩٫١٤٩٧٠ CVE
250 CRC٤٧٫٨٧٤٢٥ CVE
500 CRC٩٥٫٧٤٨٥٠ CVE
1000 CRC١٩١٫٤٩٧٠٠ CVE
2000 CRC٣٨٢٫٩٩٤٠٠ CVE
5000 CRC٩٥٧٫٤٨٥٠٠ CVE
10000 CRC١٬٩١٤٫٩٧٠٠٠ CVE