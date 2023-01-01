إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار نيوزيلندي

تحويل CVE إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
16.27 nzd

1.00000 CVE = 0.01627 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:52 UTC
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50+ currencies in one account

CVE إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866151.065688.57771.438291.663180.966718.2153
1GBP1.1545311.2303102.2681.66061.920241.1160921.0306
1USD0.938350.81281183.12471.349751.560790.907117.0939
1INR0.01128950.00977820.012030110.01623770.01877650.01091250.205642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار نيوزيلندي
1 CVE0.01627 NZD
5 CVE0.08134 NZD
10 CVE0.16268 NZD
20 CVE0.32536 NZD
50 CVE0.81341 NZD
100 CVE1.62681 NZD
250 CVE4.06703 NZD
500 CVE8.13405 NZD
1000 CVE16.26810 NZD
2000 CVE32.53620 NZD
5000 CVE81.34050 NZD
10000 CVE162.68100 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / اسكودو الرأس الأخضر
1 NZD61.47010 CVE
5 NZD307.35050 CVE
10 NZD614.70100 CVE
20 NZD1229.40200 CVE
50 NZD3073.50500 CVE
100 NZD6147.01000 CVE
250 NZD15367.52500 CVE
500 NZD30735.05000 CVE
1000 NZD61470.10000 CVE
2000 NZD122940.20000 CVE
5000 NZD307350.50000 CVE
10000 NZD614701.00000 CVE