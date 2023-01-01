إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار نيوزيلندي
تحويل CVE إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار نيوزيلندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / اسكودو الرأس الأخضر
|1 NZD
|61.47010 CVE
|5 NZD
|307.35050 CVE
|10 NZD
|614.70100 CVE
|20 NZD
|1229.40200 CVE
|50 NZD
|3073.50500 CVE
|100 NZD
|6147.01000 CVE
|250 NZD
|15367.52500 CVE
|500 NZD
|30735.05000 CVE
|1000 NZD
|61470.10000 CVE
|2000 NZD
|122940.20000 CVE
|5000 NZD
|307350.50000 CVE
|10000 NZD
|614701.00000 CVE