Cape Verde escudosundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile CVE → NZD çevirin

1.000 cve
16,27 nzd

1,000 CVE = 0,01627 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Yeni Zelanda Doları
1 CVE0,01627 NZD
5 CVE0,08137 NZD
10 CVE0,16274 NZD
20 CVE0,32548 NZD
50 CVE0,81371 NZD
100 CVE1,62741 NZD
250 CVE4,06853 NZD
500 CVE8,13705 NZD
1000 CVE16,27410 NZD
2000 CVE32,54820 NZD
5000 CVE81,37050 NZD
10000 CVE162,74100 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Cape Verde Escudosu
1 NZD61,44740 CVE
5 NZD307,23700 CVE
10 NZD614,47400 CVE
20 NZD1.228,94800 CVE
50 NZD3.072,37000 CVE
100 NZD6.144,74000 CVE
250 NZD15.361,85000 CVE
500 NZD30.723,70000 CVE
1000 NZD61.447,40000 CVE
2000 NZD122.894,80000 CVE
5000 NZD307.237,00000 CVE
10000 NZD614.474,00000 CVE