إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار هونغ كونغ

تحويل CVE إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٧٥٫٢١ hkd

1.00000 CVE = 0.07521 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:47 UTC
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CVE إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.58871.438351.663050.965818.2079
1GBP1.154611.23035102.2851.660731.920171.1151121.023
1USD0.938450.812777183.1351.34981.560670.9062517.087
1INR0.01128810.009776590.012028610.01623620.01877270.01090090.205533

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار هونغ كونغ
1 CVE0.07521 HKD
5 CVE0.37606 HKD
10 CVE0.75211 HKD
20 CVE1.50423 HKD
50 CVE3.76056 HKD
100 CVE7.52113 HKD
250 CVE18.80282 HKD
500 CVE37.60565 HKD
1000 CVE75.21130 HKD
2000 CVE150.42260 HKD
5000 CVE376.05650 HKD
10000 CVE752.11300 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / اسكودو الرأس الأخضر
100 HKD1329.59000 CVE
200 HKD2659.18000 CVE
300 HKD3988.77000 CVE
500 HKD6647.95000 CVE
1000 HKD13295.90000 CVE
2000 HKD26591.80000 CVE
2500 HKD33239.75000 CVE
3000 HKD39887.70000 CVE
4000 HKD53183.60000 CVE
5000 HKD66479.50000 CVE
10000 HKD132959.00000 CVE
20000 HKD265918.00000 CVE