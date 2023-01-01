إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار هونغ كونغ
تحويل CVE إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى دولار هونغ كونغ
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / اسكودو الرأس الأخضر
|100 HKD
|1329.59000 CVE
|200 HKD
|2659.18000 CVE
|300 HKD
|3988.77000 CVE
|500 HKD
|6647.95000 CVE
|1000 HKD
|13295.90000 CVE
|2000 HKD
|26591.80000 CVE
|2500 HKD
|33239.75000 CVE
|3000 HKD
|39887.70000 CVE
|4000 HKD
|53183.60000 CVE
|5000 HKD
|66479.50000 CVE
|10000 HKD
|132959.00000 CVE
|20000 HKD
|265918.00000 CVE