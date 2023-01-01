إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل CVE إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Cape Verdean escudo
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / اسكودو الرأس الأخضر
|1 ILS
|27.30480 CVE
|5 ILS
|136.52400 CVE
|10 ILS
|273.04800 CVE
|20 ILS
|546.09600 CVE
|50 ILS
|1365.24000 CVE
|100 ILS
|2730.48000 CVE
|250 ILS
|6826.20000 CVE
|500 ILS
|13652.40000 CVE
|1000 ILS
|27304.80000 CVE
|2000 ILS
|54609.60000 CVE
|5000 ILS
|136524.00000 CVE
|10000 ILS
|273048.00000 CVE