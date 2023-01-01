إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل CVE إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٣٦٫٦٢ ils

1.00000 CVE = 0.03662 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:48 UTC
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CVE إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 ILS
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065588.57591.438111.662770.966218.2058
1GBP1.154811.2304102.2841.660671.92011.1157721.0234
1USD0.938550.812744183.13081.34971.560550.906817.0866
1INR0.01128980.009776690.012029210.01623590.01877220.01090810.205539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

CVE إلى AUD

CVE إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Israeli New Sheqel
1 CVE0.03662 ILS
5 CVE0.18312 ILS
10 CVE0.36624 ILS
20 CVE0.73247 ILS
50 CVE1.83118 ILS
100 CVE3.66235 ILS
250 CVE9.15587 ILS
500 CVE18.31175 ILS
1000 CVE36.62350 ILS
2000 CVE73.24700 ILS
5000 CVE183.11750 ILS
10000 CVE366.23500 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / اسكودو الرأس الأخضر
1 ILS27.30480 CVE
5 ILS136.52400 CVE
10 ILS273.04800 CVE
20 ILS546.09600 CVE
50 ILS1365.24000 CVE
100 ILS2730.48000 CVE
250 ILS6826.20000 CVE
500 ILS13652.40000 CVE
1000 ILS27304.80000 CVE
2000 ILS54609.60000 CVE
5000 ILS136524.00000 CVE
10000 ILS273048.00000 CVE