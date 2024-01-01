Cape Verde escudosundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile CVE → ILS çevirin

1.000 cve
36,23 ils

1,000 CVE = 0,03623 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Yeni İsrail Şekeli
1 CVE0,03623 ILS
5 CVE0,18115 ILS
10 CVE0,36230 ILS
20 CVE0,72460 ILS
50 CVE1,81149 ILS
100 CVE3,62298 ILS
250 CVE9,05745 ILS
500 CVE18,11490 ILS
1000 CVE36,22980 ILS
2000 CVE72,45960 ILS
5000 CVE181,14900 ILS
10000 CVE362,29800 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cape Verde Escudosu
1 ILS27,60160 CVE
5 ILS138,00800 CVE
10 ILS276,01600 CVE
20 ILS552,03200 CVE
50 ILS1.380,08000 CVE
100 ILS2.760,16000 CVE
250 ILS6.900,40000 CVE
500 ILS13.800,80000 CVE
1000 ILS27.601,60000 CVE
2000 ILS55.203,20000 CVE
5000 ILS138.008,00000 CVE
10000 ILS276.016,00000 CVE