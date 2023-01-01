إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى تالا ساموي

تحويل CVE إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
٢٦٫٥٨ wst

1.00000 CVE = 0.02658 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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50+ currencies in one account

CVE إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065588.5831.437791.66290.9665518.2223
1GBP1.1548711.2306102.3091.660571.920561.1162421.0458
1USD0.93850.812612183.13751.34941.560670.9071517.1021
1INR0.01128880.009774310.012028310.01623090.01877220.01091140.205709

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Samoan Tala
1 CVE0.02658 WST
5 CVE0.13291 WST
10 CVE0.26582 WST
20 CVE0.53164 WST
50 CVE1.32910 WST
100 CVE2.65820 WST
250 CVE6.64550 WST
500 CVE13.29100 WST
1000 CVE26.58200 WST
2000 CVE53.16400 WST
5000 CVE132.91000 WST
10000 CVE265.82000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / اسكودو الرأس الأخضر
1 WST37.61950 CVE
5 WST188.09750 CVE
10 WST376.19500 CVE
20 WST752.39000 CVE
50 WST1880.97500 CVE
100 WST3761.95000 CVE
250 WST9404.87500 CVE
500 WST18809.75000 CVE
1000 WST37619.50000 CVE
2000 WST75239.00000 CVE
5000 WST188097.50000 CVE
10000 WST376195.00000 CVE