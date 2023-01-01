إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه مانكس

تحويل CVE إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
7.83 imp

1.00000 CVE = 0.00783 IMP

Mid-market exchange rate at 20:11
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095491.29611.492321.657810.964318.7974
1 GBP1.15311.26285105.2521.720441.911241.1118421.6709
1 USD0.91290.79186183.3451.362351.513430.880417.1603
1 INR0.01095340.009500990.011998310.01634590.01815860.01056330.205895

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / جنيه جزيرة مان
1 CVE0.00783 IMP
5 CVE0.03915 IMP
10 CVE0.07830 IMP
20 CVE0.15661 IMP
50 CVE0.39151 IMP
100 CVE0.78303 IMP
250 CVE1.95757 IMP
500 CVE3.91514 IMP
1000 CVE7.83027 IMP
2000 CVE15.66054 IMP
5000 CVE39.15135 IMP
10000 CVE78.30270 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / اسكودو الرأس الأخضر
1 IMP127.71000 CVE
5 IMP638.55000 CVE
10 IMP1277.10000 CVE
20 IMP2554.20000 CVE
50 IMP6385.50000 CVE
100 IMP12771.00000 CVE
250 IMP31927.50000 CVE
500 IMP63855.00000 CVE
1000 IMP127710.00000 CVE
2000 IMP255420.00000 CVE
5000 IMP638550.00000 CVE
10000 IMP1277100.00000 CVE