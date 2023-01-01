إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو مكسيكي

تحويل CVE إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cve
١٦٤٫٤٢ mxn

1.00000 CVE = 0.16442 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:51 UTC
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CVE إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065688.57681.438081.662790.966718.2107
1GBP1.154611.2304102.2761.660491.919951.1161521.027
1USD0.938450.812744183.12391.349551.560430.907217.0896
1INR0.01128960.00977750.012030210.01623540.01877230.01091380.205592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

CVE إلى USD

CVE إلى EUR

CVE إلى GBP

CVE إلى INR

CVE إلى JPY

CVE إلى RUB

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / Mexican Peso
1 CVE0.16442 MXN
5 CVE0.82209 MXN
10 CVE1.64418 MXN
20 CVE3.28836 MXN
50 CVE8.22090 MXN
100 CVE16.44180 MXN
250 CVE41.10450 MXN
500 CVE82.20900 MXN
1000 CVE164.41800 MXN
2000 CVE328.83600 MXN
5000 CVE822.09000 MXN
10000 CVE1644.18000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / اسكودو الرأس الأخضر
1 MXN6.08206 CVE
5 MXN30.41030 CVE
10 MXN60.82060 CVE
20 MXN121.64120 CVE
50 MXN304.10300 CVE
100 MXN608.20600 CVE
250 MXN1520.51500 CVE
500 MXN3041.03000 CVE
1000 MXN6082.06000 CVE
2000 MXN12164.12000 CVE
5000 MXN30410.30000 CVE
10000 MXN60820.60000 CVE