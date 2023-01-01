إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة نروجية

تحويل CVE إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
103.79 nok

1.00000 CVE = 0.10379 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:52 UTC
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CVE إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 NOK
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866151.065688.57771.438291.663180.966718.2153
1GBP1.1545311.2303102.2681.66061.920241.1160921.0306
1USD0.938350.81281183.12471.349751.560790.907117.0939
1INR0.01128950.00977820.012030110.01623770.01877650.01091250.205642

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / كروني نرويجي
1 CVE0.10379 NOK
5 CVE0.51895 NOK
10 CVE1.03791 NOK
20 CVE2.07582 NOK
50 CVE5.18955 NOK
100 CVE10.37910 NOK
250 CVE25.94775 NOK
500 CVE51.89550 NOK
1000 CVE103.79100 NOK
2000 CVE207.58200 NOK
5000 CVE518.95500 NOK
10000 CVE1037.91000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / اسكودو الرأس الأخضر
1 NOK9.63473 CVE
5 NOK48.17365 CVE
10 NOK96.34730 CVE
20 NOK192.69460 CVE
50 NOK481.73650 CVE
100 NOK963.47300 CVE
250 NOK2408.68250 CVE
500 NOK4817.36500 CVE
1000 NOK9634.73000 CVE
2000 NOK19269.46000 CVE
5000 NOK48173.65000 CVE
10000 NOK96347.30000 CVE