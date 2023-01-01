إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل CVE إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1000 cve
220.36 czk

1.00000 CVE = 0.22036 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:46 UTC
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CVE إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CVE → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065688.5861.438451.663440.965518.2082
1GBP1.1544711.23025102.2741.660711.920471.1146421.0217
1USD0.938450.812843183.13251.34991.561040.9060517.0873
1INR0.01128850.009777680.01202910.01623790.01877770.01089890.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudo

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الجمهورية التشيكية كورونا
1 CVE0.22036 CZK
5 CVE1.10180 CZK
10 CVE2.20360 CZK
20 CVE4.40720 CZK
50 CVE11.01800 CZK
100 CVE22.03600 CZK
250 CVE55.09000 CZK
500 CVE110.18000 CZK
1000 CVE220.36000 CZK
2000 CVE440.72000 CZK
5000 CVE1101.80000 CZK
10000 CVE2203.60000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / اسكودو الرأس الأخضر
1 CZK4.53803 CVE
5 CZK22.69015 CVE
10 CZK45.38030 CVE
20 CZK90.76060 CVE
50 CZK226.90150 CVE
100 CZK453.80300 CVE
250 CZK1134.50750 CVE
500 CZK2269.01500 CVE
1000 CZK4538.03000 CVE
2000 CZK9076.06000 CVE
5000 CZK22690.15000 CVE
10000 CZK45380.30000 CVE