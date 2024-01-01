Cape Verde escudosundan Çek korunasına

Reel döviz kuru ile CVE → CZK çevirin

1.000 cve
229,99 czk

1,000 CVE = 0,2300 CZK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Cape Verde escudosundan Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CVE ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CVE → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kabo Verde escudosu için en iyi döviz çiftleri

CVE → USD

CVE → EUR

CVE → GBP

CVE → INR

CVE → JPY

CVE → RUB

CVE → AUD

CVE → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 CVE0,22999 CZK
5 CVE1,14993 CZK
10 CVE2,29986 CZK
20 CVE4,59972 CZK
50 CVE11,49930 CZK
100 CVE22,99860 CZK
250 CVE57,49650 CZK
500 CVE114,99300 CZK
1000 CVE229,98600 CZK
2000 CVE459,97200 CZK
5000 CVE1.149,93000 CZK
10000 CVE2.299,86000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Cape Verde Escudosu
1 CZK4,34810 CVE
5 CZK21,74050 CVE
10 CZK43,48100 CVE
20 CZK86,96200 CVE
50 CZK217,40500 CVE
100 CZK434,81000 CVE
250 CZK1.087,02500 CVE
500 CZK2.174,05000 CVE
1000 CZK4.348,10000 CVE
2000 CZK8.696,20000 CVE
5000 CZK21.740,50000 CVE
10000 CZK43.481,00000 CVE