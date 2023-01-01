Mauritanian Ouguiya (MRU)
اسم العملة
Mauritanian Ouguiya
رمز العملة
UM
سعر الصرف MRU
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|من MRU
|0.02635
|0.02475
|0.02138
|2.18482
|3.90976
|2.52997
|0.04094
|0.49697
|إلى MRU
|37.95500
|40.40690
|46.77950
|0.45770
|0.25577
|0.39526
|24.42780
|2.01220
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.