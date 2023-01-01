Mauritanian Ouguiya (MRU)

اسم العملة

Mauritanian Ouguiya

رمز العملة

UM

سعر الصرف MRU

 USDEURGBPINRJPYRUBAUDZAR
من MRU0.026350.024750.021382.184823.909762.529970.040940.49697
إلى MRU37.9550040.4069046.779500.457700.255770.3952624.427802.01220

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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