أوقية موريتانية إلى ليرة لبنانية

تحويل MRU إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٣٩٥٬٠٥٨ lbp

1.00000 MRU = 395.05800 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:56 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MRU إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 LBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661960.964218.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916741.1119821.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.559210.904617.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.0187570.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه لبناني
1 MRU395.05800 LBP
5 MRU1975.29000 LBP
10 MRU3950.58000 LBP
20 MRU7901.16000 LBP
50 MRU19752.90000 LBP
100 MRU39505.80000 LBP
250 MRU98764.50000 LBP
500 MRU197529.00000 LBP
1000 MRU395058.00000 LBP
2000 MRU790116.00000 LBP
5000 MRU1975290.00000 LBP
10000 MRU3950580.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Mauritanian Ouguiya
1 LBP0.00253 MRU
5 LBP0.01266 MRU
10 LBP0.02531 MRU
20 LBP0.05063 MRU
50 LBP0.12656 MRU
100 LBP0.25313 MRU
250 LBP0.63282 MRU
500 LBP1.26564 MRU
1000 LBP2.53127 MRU
2000 LBP5.06254 MRU
5000 LBP12.65635 MRU
10000 LBP25.31270 MRU