أوقية موريتانية إلى ليرة لبنانية
تحويل MRU إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ليرة لبنانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الموريتانية ouguiya
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه لبناني
|1 MRU
|395.05800 LBP
|5 MRU
|1975.29000 LBP
|10 MRU
|3950.58000 LBP
|20 MRU
|7901.16000 LBP
|50 MRU
|19752.90000 LBP
|100 MRU
|39505.80000 LBP
|250 MRU
|98764.50000 LBP
|500 MRU
|197529.00000 LBP
|1000 MRU
|395058.00000 LBP
|2000 MRU
|790116.00000 LBP
|5000 MRU
|1975290.00000 LBP
|10000 MRU
|3950580.00000 LBP