أوقية موريتانية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MRU إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٢٬١٨٢٫٩٠ btn

1.00000 MRU = 2.18290 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:51 UTC
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MRU إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 BTN
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.153211.22925102.1841.656971.916361.1119821.1831
1USD0.93820.813504183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009786280.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / نغولتروم بوتاني
1 MRU2.18290 BTN
5 MRU10.91450 BTN
10 MRU21.82900 BTN
20 MRU43.65800 BTN
50 MRU109.14500 BTN
100 MRU218.29000 BTN
250 MRU545.72500 BTN
500 MRU1091.45000 BTN
1000 MRU2182.90000 BTN
2000 MRU4365.80000 BTN
5000 MRU10914.50000 BTN
10000 MRU21829.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Mauritanian Ouguiya
1 BTN0.45810 MRU
5 BTN2.29052 MRU
10 BTN4.58105 MRU
20 BTN9.16210 MRU
50 BTN22.90525 MRU
100 BTN45.81050 MRU
250 BTN114.52625 MRU
500 BTN229.05250 MRU
1000 BTN458.10500 MRU
2000 BTN916.21000 MRU
5000 BTN2290.52500 MRU
10000 BTN4581.05000 MRU