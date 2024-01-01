Moritanya ouguiyasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MRU → BTN çevirin

1.000 mru
2.075,86 btn

1.00000 MRU = 2.07586 BTN

13:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856391.0745589.23761.454561.652260.9482518.3583
1 GBP1.1676911.25475104.2031.698491.929351.1072621.4369
1 USD0.930650.796972183.04651.353651.537630.8824517.0846
1 INR0.0112060.009596690.012041510.01629990.01851530.0106260.205723

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Moritanya ouguiyasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Bhutan Ngultrumu
1 MRU2.07586 BTN
5 MRU10.37930 BTN
10 MRU20.75860 BTN
20 MRU41.51720 BTN
50 MRU103.79300 BTN
100 MRU207.58600 BTN
250 MRU518.96500 BTN
500 MRU1037.93000 BTN
1000 MRU2075.86000 BTN
2000 MRU4151.72000 BTN
5000 MRU10379.30000 BTN
10000 MRU20758.60000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Moritanya Ouguiyası
1 BTN0.48173 MRU
5 BTN2.40864 MRU
10 BTN4.81728 MRU
20 BTN9.63456 MRU
50 BTN24.08640 MRU
100 BTN48.17280 MRU
250 BTN120.43200 MRU
500 BTN240.86400 MRU
1000 BTN481.72800 MRU
2000 BTN963.45600 MRU
5000 BTN2408.64000 MRU
10000 BTN4817.28000 MRU