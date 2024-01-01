1 Moritanya ouguiyasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile MRU → BTN çevirin

1 mru
2,11 btn

1,000 MRU = 2,109 BTN

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Bhutan Ngultrumu
1 MRU2,10862 BTN
5 MRU10,54310 BTN
10 MRU21,08620 BTN
20 MRU42,17240 BTN
50 MRU105,43100 BTN
100 MRU210,86200 BTN
250 MRU527,15500 BTN
500 MRU1.054,31000 BTN
1000 MRU2.108,62000 BTN
2000 MRU4.217,24000 BTN
5000 MRU10.543,10000 BTN
10000 MRU21.086,20000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Moritanya Ouguiyası
1 BTN0,47424 MRU
5 BTN2,37122 MRU
10 BTN4,74244 MRU
20 BTN9,48488 MRU
50 BTN23,71220 MRU
100 BTN47,42440 MRU
250 BTN118,56100 MRU
500 BTN237,12200 MRU
1000 BTN474,24400 MRU
2000 BTN948,48800 MRU
5000 BTN2.371,22000 MRU
10000 BTN4.742,44000 MRU