أوقية موريتانية إلى بيزو أرجنتيني

تحويل MRU إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
9200.29 ars

1.00000 MRU = 9.20029 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:49 UTC
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MRU إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.661960.9639518.3683
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916741.1116921.1842
1USD0.93820.813471183.1271.347951.559210.9043517.2327
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.0187570.01087910.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Argentine Peso
1 MRU9.20029 ARS
5 MRU46.00145 ARS
10 MRU92.00290 ARS
20 MRU184.00580 ARS
50 MRU460.01450 ARS
100 MRU920.02900 ARS
250 MRU2300.07250 ARS
500 MRU4600.14500 ARS
1000 MRU9200.29000 ARS
2000 MRU18400.58000 ARS
5000 MRU46001.45000 ARS
10000 MRU92002.90000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / Mauritanian Ouguiya
1 ARS0.10869 MRU
5 ARS0.54346 MRU
10 ARS1.08692 MRU
20 ARS2.17384 MRU
50 ARS5.43460 MRU
100 ARS10.86920 MRU
250 ARS27.17300 MRU
500 ARS54.34600 MRU
1000 ARS108.69200 MRU
2000 ARS217.38400 MRU
5000 ARS543.46000 MRU
10000 ARS1086.92000 MRU