20 بيزو أرجنتيني إلى أوقية موريتانية

تحويل ARS إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ars
٢٫١٧ mru

1.00000 ARS = 0.10857 MRU

Mid-market exchange rate at 21:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو أرجنتيني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ARS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ARS الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Argentine Peso / Mauritanian Ouguiya
1 ARS0.10857 MRU
5 ARS0.54285 MRU
10 ARS1.08570 MRU
20 ARS2.17140 MRU
50 ARS5.42850 MRU
100 ARS10.85700 MRU
250 ARS27.14250 MRU
500 ARS54.28500 MRU
1000 ARS108.57000 MRU
2000 ARS217.14000 MRU
5000 ARS542.85000 MRU
10000 ARS1085.70000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Argentine Peso
1 MRU9.21069 ARS
5 MRU46.05345 ARS
10 MRU92.10690 ARS
20 MRU184.21380 ARS
50 MRU460.53450 ARS
100 MRU921.06900 ARS
250 MRU2302.67250 ARS
500 MRU4605.34500 ARS
1000 MRU9210.69000 ARS
2000 MRU18421.38000 ARS
5000 MRU46053.45000 ARS
10000 MRU92106.90000 ARS