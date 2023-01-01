أوقية موريتانية إلى سول بيروفي

تحويل MRU إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
98.32 pen

1.00000 MRU = 0.09832 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:59 UTC
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MRU إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436951.661780.9641518.369
1GBP1.153211.22935102.1921.657231.916521.1118621.1848
1USD0.938150.813438183.1271.348051.558970.9045517.2325
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875410.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Peruvian Nuevo Sol
1 MRU0.09832 PEN
5 MRU0.49158 PEN
10 MRU0.98317 PEN
20 MRU1.96633 PEN
50 MRU4.91582 PEN
100 MRU9.83165 PEN
250 MRU24.57913 PEN
500 MRU49.15825 PEN
1000 MRU98.31650 PEN
2000 MRU196.63300 PEN
5000 MRU491.58250 PEN
10000 MRU983.16500 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Mauritanian Ouguiya
1 PEN10.17120 MRU
5 PEN50.85600 MRU
10 PEN101.71200 MRU
20 PEN203.42400 MRU
50 PEN508.56000 MRU
100 PEN1017.12000 MRU
250 PEN2542.80000 MRU
500 PEN5085.60000 MRU
1000 PEN10171.20000 MRU
2000 PEN20342.40000 MRU
5000 PEN50856.00000 MRU
10000 PEN101712.00000 MRU