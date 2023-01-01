5 سول بيروفي إلى أوقية موريتانية

تحويل PEN إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

٥ pen
٥٢٫٢٨ mru

1.00000 PEN = 10.45670 MRU

Mid-market exchange rate at 22:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.0726589.19081.465291.647820.9643518.7274
1GBP1.1537411.23755102.9021.690561.901141.112621.6064
1USD0.932250.808048183.151.366051.536220.89917.459
1INR0.01121190.009717960.012026510.01642870.01847520.01081180.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / Mauritanian Ouguiya
1 PEN10.45670 MRU
5 PEN52.28350 MRU
10 PEN104.56700 MRU
20 PEN209.13400 MRU
50 PEN522.83500 MRU
100 PEN1045.67000 MRU
250 PEN2614.17500 MRU
500 PEN5228.35000 MRU
1000 PEN10456.70000 MRU
2000 PEN20913.40000 MRU
5000 PEN52283.50000 MRU
10000 PEN104567.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Peruvian Nuevo Sol
1 MRU0.09563 PEN
5 MRU0.47816 PEN
10 MRU0.95632 PEN
20 MRU1.91264 PEN
50 MRU4.78161 PEN
100 MRU9.56322 PEN
250 MRU23.90805 PEN
500 MRU47.81610 PEN
1000 MRU95.63220 PEN
2000 MRU191.26440 PEN
5000 MRU478.16100 PEN
10000 MRU956.32200 PEN