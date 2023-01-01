أوقية موريتانية إلى ريال برازيلي

تحويل MRU إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
١٢٩٫٧٧ brl

1.00000 MRU = 0.12976 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:51 UTC
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MRU إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.153211.22925102.1841.656971.916361.1119821.1831
1USD0.93820.813504183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009786280.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الريال البرازيلي
1 MRU0.12976 BRL
5 MRU0.64882 BRL
10 MRU1.29765 BRL
20 MRU2.59530 BRL
50 MRU6.48825 BRL
100 MRU12.97650 BRL
250 MRU32.44125 BRL
500 MRU64.88250 BRL
1000 MRU129.76500 BRL
2000 MRU259.53000 BRL
5000 MRU648.82500 BRL
10000 MRU1297.65000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mauritanian Ouguiya
1 BRL7.70625 MRU
5 BRL38.53125 MRU
10 BRL77.06250 MRU
20 BRL154.12500 MRU
50 BRL385.31250 MRU
100 BRL770.62500 MRU
250 BRL1926.56250 MRU
500 BRL3853.12500 MRU
1000 BRL7706.25000 MRU
2000 BRL15412.50000 MRU
5000 BRL38531.25000 MRU
10000 BRL77062.50000 MRU