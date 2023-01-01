أوقية موريتانية إلى بات تايلاندي

تحويل MRU إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
950.45 thb

1.00000 MRU = 0.95045 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 22:1 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MRU إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 THB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.437041.661550.9641518.3691
1GBP1.1531411.2293102.1881.65711.915991.111821.1821
1USD0.938050.813471183.1271.3481.55860.904417.231
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621620.01874970.01087970.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / باهت تايلندي
1 MRU0.95045 THB
5 MRU4.75226 THB
10 MRU9.50453 THB
20 MRU19.00906 THB
50 MRU47.52265 THB
100 MRU95.04530 THB
250 MRU237.61325 THB
500 MRU475.22650 THB
1000 MRU950.45300 THB
2000 MRU1900.90600 THB
5000 MRU4752.26500 THB
10000 MRU9504.53000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Mauritanian Ouguiya
1 THB1.05213 MRU
5 THB5.26065 MRU
10 THB10.52130 MRU
20 THB21.04260 MRU
50 THB52.60650 MRU
100 THB105.21300 MRU
250 THB263.03250 MRU
500 THB526.06500 MRU
1000 THB1052.13000 MRU
2000 THB2104.26000 MRU
5000 THB5260.65000 MRU
10000 THB10521.30000 MRU