250 أوقية موريتانية إلى بات تايلاندي

تحويل MRU إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

250 mru
224.92 thb

1.00000 MRU = 0.89968 THB

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / باهت تايلندي
1 MRU0.89968 THB
5 MRU4.49840 THB
10 MRU8.99680 THB
20 MRU17.99360 THB
50 MRU44.98400 THB
100 MRU89.96800 THB
250 MRU224.92000 THB
500 MRU449.84000 THB
1000 MRU899.68000 THB
2000 MRU1799.36000 THB
5000 MRU4498.40000 THB
10000 MRU8996.80000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Mauritanian Ouguiya
1 THB1.11151 MRU
5 THB5.55755 MRU
10 THB11.11510 MRU
20 THB22.23020 MRU
50 THB55.57550 MRU
100 THB111.15100 MRU
250 THB277.87750 MRU
500 THB555.75500 MRU
1000 THB1111.51000 MRU
2000 THB2223.02000 MRU
5000 THB5557.55000 MRU
10000 THB11115.10000 MRU