毛里塔尼亞烏吉亞 (MRU)

貨幣名稱

毛里塔尼亞烏吉亞

UM

MRU 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從MRU0.02532 0.02368 0.02028 2.11194 3.99477 2.32643 0.03876 0.47630
至MRU39.49410 42.23700 49.31830 0.47350 0.25033 0.42984 25.79950 2.09952

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

毛里塔尼亞烏吉亞兌各國貨幣匯率