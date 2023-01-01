毛里塔尼亞烏吉亞兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.86411.097491.43411.49011.652460.957718.9581
1 GBP1.1572711.27005105.8191.724541.912441.1083221.9407
1 USD0.911250.787371183.31881.357851.50580.872717.2755
1 INR0.01093680.00945010.012002110.0162970.01807270.01047420.207342

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如何將毛里塔尼亞烏吉亞兌換成to Jersey pounds

  • 1

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    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇MRU你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

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毛里塔尼亞烏吉亞熱門貨幣組合

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毛里塔尼亞烏吉亞澤西鎊兌換率
1 MRU0.01988 JEP
5 MRU0.09941 JEP
10 MRU0.19882 JEP
20 MRU0.39764 JEP
50 MRU0.99409 JEP
100 MRU1.98818 JEP
250 MRU4.97045 JEP
500 MRU9.94090 JEP
1000 MRU19.88180 JEP
2000 MRU39.76360 JEP
5000 MRU99.40900 JEP
10000 MRU198.81800 JEP
澤西鎊毛里塔尼亞烏吉亞兌換率
1 JEP50.29730 MRU
5 JEP251.48650 MRU
10 JEP502.97300 MRU
20 JEP1005.94600 MRU
50 JEP2514.86500 MRU
100 JEP5029.73000 MRU
250 JEP12574.32500 MRU
500 JEP25148.65000 MRU
1000 JEP50297.30000 MRU
2000 JEP100594.60000 MRU
5000 JEP251486.50000 MRU
10000 JEP502973.00000 MRU