Moritanya ouguiyasından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MRU → JEP çevirin

1.000 mru
19,94 jep

1.00000 MRU = 0.01994 JEP

13:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8566251.074689.23211.454521.65260.94834518.3602
1 GBP1.1673711.25445104.1661.697961.929181.1070721.433
1 USD0.930550.797162183.03751.353551.537870.8825517.0856
1 INR0.01120670.009600030.012042810.01630050.01852020.01062830.205758

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Moritanya ouguiyasından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Jersey poundu
1 MRU0.01994 JEP
5 MRU0.09968 JEP
10 MRU0.19935 JEP
20 MRU0.39871 JEP
50 MRU0.99677 JEP
100 MRU1.99355 JEP
250 MRU4.98387 JEP
500 MRU9.96775 JEP
1000 MRU19.93550 JEP
2000 MRU39.87100 JEP
5000 MRU99.67750 JEP
10000 MRU199.35500 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Moritanya Ouguiyası
1 JEP50.16170 MRU
5 JEP250.80850 MRU
10 JEP501.61700 MRU
20 JEP1003.23400 MRU
50 JEP2508.08500 MRU
100 JEP5016.17000 MRU
250 JEP12540.42500 MRU
500 JEP25080.85000 MRU
1000 JEP50161.70000 MRU
2000 JEP100323.40000 MRU
5000 JEP250808.50000 MRU
10000 JEP501617.00000 MRU