أوقية موريتانية إلى جنيه جيرزي

تحويل MRU إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
20.00 jep

1.00000 MRU = 0.02000 JEP

Mid-market exchange rate at 21:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.0952591.27271.491241.657960.9643518.8064
1 GBP1.1528711.26265105.2231.719161.911371.1117721.6808
1 USD0.913050.791985183.3351.361551.513780.880517.1709
1 INR0.01095620.009503630.011999810.01633830.01816490.01056580.206047

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه جيرسي
1 MRU0.02000 JEP
5 MRU0.10000 JEP
10 MRU0.19999 JEP
20 MRU0.39999 JEP
50 MRU0.99997 JEP
100 MRU1.99994 JEP
250 MRU4.99985 JEP
500 MRU9.99970 JEP
1000 MRU19.99940 JEP
2000 MRU39.99880 JEP
5000 MRU99.99700 JEP
10000 MRU199.99400 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Mauritanian Ouguiya
1 JEP50.00150 MRU
5 JEP250.00750 MRU
10 JEP500.01500 MRU
20 JEP1000.03000 MRU
50 JEP2500.07500 MRU
100 JEP5000.15000 MRU
250 JEP12500.37500 MRU
500 JEP25000.75000 MRU
1000 JEP50001.50000 MRU
2000 JEP100003.00000 MRU
5000 JEP250007.50000 MRU
10000 JEP500015.00000 MRU