100 جنيه جيرزي إلى أوقية موريتانية

حوّل JEP إلى MRU بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 JEP = 54.57 MRU

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من JEP إلى MRU،

يستخدم مخططنا التفاعلي من JEP إلى MRU متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من JEP إلى MRU اليوم

JEPMRU
1 JEP54.57 MRU
5 JEP272.85 MRU
10 JEP545.71 MRU
20 JEP1,091.41 MRU
50 JEP2,728.53 MRU
100 JEP5,457.05 MRU
250 JEP13,642.63 MRU
500 JEP27,285.25 MRU
1000 JEP54,570.50 MRU
2000 JEP109,141 MRU
5000 JEP272,852.50 MRU
10000 JEP545,705 MRU
MRUJEP
1 MRU0.02 JEP
5 MRU0.09 JEP
10 MRU0.18 JEP
20 MRU0.37 JEP
50 MRU0.92 JEP
100 MRU1.83 JEP
250 MRU4.58 JEP
500 MRU9.16 JEP
1000 MRU18.32 JEP
2000 MRU36.65 JEP
5000 MRU91.62 JEP
10000 MRU183.25 JEP

الأسئلة الشائعة