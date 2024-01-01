20 أوقية موريتانية إلى جنيه جيرزي

تحويل MRU إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

20 mru
0.40 jep

1.00000 MRU = 0.01983 JEP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه جيرسي
1 MRU0.01983 JEP
5 MRU0.09914 JEP
10 MRU0.19828 JEP
20 MRU0.39656 JEP
50 MRU0.99140 JEP
100 MRU1.98280 JEP
250 MRU4.95700 JEP
500 MRU9.91400 JEP
1000 MRU19.82800 JEP
2000 MRU39.65600 JEP
5000 MRU99.14000 JEP
10000 MRU198.28000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Mauritanian Ouguiya
1 JEP50.43370 MRU
5 JEP252.16850 MRU
10 JEP504.33700 MRU
20 JEP1008.67400 MRU
50 JEP2521.68500 MRU
100 JEP5043.37000 MRU
250 JEP12608.42500 MRU
500 JEP25216.85000 MRU
1000 JEP50433.70000 MRU
2000 JEP100867.40000 MRU
5000 JEP252168.50000 MRU
10000 JEP504337.00000 MRU