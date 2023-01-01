أوقية موريتانية إلى سيدي غاني

تحويل MRU إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٢٩٤٫٤٣ ghs

1.00000 MRU = 0.29443 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:53 UTC
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MRU إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916441.1120421.1839
1USD0.93820.813471183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Ghanaian Cedi
1 MRU0.29443 GHS
5 MRU1.47213 GHS
10 MRU2.94426 GHS
20 MRU5.88852 GHS
50 MRU14.72130 GHS
100 MRU29.44260 GHS
250 MRU73.60650 GHS
500 MRU147.21300 GHS
1000 MRU294.42600 GHS
2000 MRU588.85200 GHS
5000 MRU1472.13000 GHS
10000 MRU2944.26000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Mauritanian Ouguiya
1 GHS3.39644 MRU
5 GHS16.98220 MRU
10 GHS33.96440 MRU
20 GHS67.92880 MRU
50 GHS169.82200 MRU
100 GHS339.64400 MRU
250 GHS849.11000 MRU
500 GHS1698.22000 MRU
1000 GHS3396.44000 MRU
2000 GHS6792.88000 MRU
5000 GHS16982.20000 MRU
10000 GHS33964.40000 MRU