10 آلاف أوقية موريتانية إلى سيدي غاني

تحويل MRU إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mru
3,126.14 ghs

1.00000 MRU = 0.31261 GHS

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Ghanaian Cedi
1 MRU0.31261 GHS
5 MRU1.56307 GHS
10 MRU3.12614 GHS
20 MRU6.25228 GHS
50 MRU15.63070 GHS
100 MRU31.26140 GHS
250 MRU78.15350 GHS
500 MRU156.30700 GHS
1000 MRU312.61400 GHS
2000 MRU625.22800 GHS
5000 MRU1563.07000 GHS
10000 MRU3126.14000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Mauritanian Ouguiya
1 GHS3.19884 MRU
5 GHS15.99420 MRU
10 GHS31.98840 MRU
20 GHS63.97680 MRU
50 GHS159.94200 MRU
100 GHS319.88400 MRU
250 GHS799.71000 MRU
500 GHS1599.42000 MRU
1000 GHS3198.84000 MRU
2000 GHS6397.68000 MRU
5000 GHS15994.20000 MRU
10000 GHS31988.40000 MRU