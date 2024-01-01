ألف سيدي غاني إلى أوقية موريتانية

تحويل GHS إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ghs
3,239.66 mru

1.00000 GHS = 3.23966 MRU

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539151.082189.7011.461591.648660.9533918.5231
1 GBP1.1710811.26715105.0411.711541.93061.1164921.6907
1 USD0.924150.789173182.89531.35071.523580.8810517.1177
1 INR0.01114810.009520110.012063410.0162940.01837950.01062850.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Mauritanian Ouguiya
1 GHS3.23966 MRU
5 GHS16.19830 MRU
10 GHS32.39660 MRU
20 GHS64.79320 MRU
50 GHS161.98300 MRU
100 GHS323.96600 MRU
250 GHS809.91500 MRU
500 GHS1619.83000 MRU
1000 GHS3239.66000 MRU
2000 GHS6479.32000 MRU
5000 GHS16198.30000 MRU
10000 GHS32396.60000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Ghanaian Cedi
1 MRU0.30867 GHS
5 MRU1.54337 GHS
10 MRU3.08674 GHS
20 MRU6.17348 GHS
50 MRU15.43370 GHS
100 MRU30.86740 GHS
250 MRU77.16850 GHS
500 MRU154.33700 GHS
1000 MRU308.67400 GHS
2000 MRU617.34800 GHS
5000 MRU1543.37000 GHS
10000 MRU3086.74000 GHS