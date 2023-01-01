أوقية موريتانية إلى دينار بحريني

تحويل MRU إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
9.909 bhd

1.00000 MRU = 0.00991 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:50 UTC
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MRU إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436851.661910.964318.3692
1GBP1.153211.22925102.1841.656971.916511.1120321.1833
1USD0.938150.813504183.1271.347951.559090.9046517.2327
1INR0.01128550.009786280.012029810.01621550.01875550.01088270.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

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MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Bahraini Dinar
1 MRU0.00991 BHD
5 MRU0.04954 BHD
10 MRU0.09909 BHD
20 MRU0.19817 BHD
50 MRU0.49543 BHD
100 MRU0.99085 BHD
250 MRU2.47713 BHD
500 MRU4.95427 BHD
1000 MRU9.90853 BHD
2000 MRU19.81706 BHD
5000 MRU49.54265 BHD
10000 MRU99.08530 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Mauritanian Ouguiya
1 BHD100.92300 MRU
5 BHD504.61500 MRU
10 BHD1009.23000 MRU
20 BHD2018.46000 MRU
50 BHD5046.15000 MRU
100 BHD10092.30000 MRU
250 BHD25230.75000 MRU
500 BHD50461.50000 MRU
1000 BHD100923.00000 MRU
2000 BHD201846.00000 MRU
5000 BHD504615.00000 MRU
10000 BHD1009230.00000 MRU