5000 دينار بحريني إلى أوقية موريتانية

تحويل BHD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ bhd
٥٠٧٬٩١٠٫٠٠ mru

1.00000 BHD = 101.58200 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BHD إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Mauritanian Ouguiya
1 BHD101.58200 MRU
5 BHD507.91000 MRU
10 BHD1015.82000 MRU
20 BHD2031.64000 MRU
50 BHD5079.10000 MRU
100 BHD10158.20000 MRU
250 BHD25395.50000 MRU
500 BHD50791.00000 MRU
1000 BHD101582.00000 MRU
2000 BHD203164.00000 MRU
5000 BHD507910.00000 MRU
10000 BHD1015820.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Bahraini Dinar
1 MRU0.00984 BHD
5 MRU0.04922 BHD
10 MRU0.09844 BHD
20 MRU0.19688 BHD
50 MRU0.49221 BHD
100 MRU0.98442 BHD
250 MRU2.46106 BHD
500 MRU4.92212 BHD
1000 MRU9.84424 BHD
2000 MRU19.68848 BHD
5000 MRU49.22120 BHD
10000 MRU98.44240 BHD