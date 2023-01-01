أوقية موريتانية إلى وون كوري جنوبي

تحويل MRU إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٣٥٬٢١٦ krw

1.00000 MRU = 35.21590 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 21:56 UTC
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MRU إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661960.964218.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916741.1119821.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.559210.904617.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.0187570.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / وون كوريا الجنوبية
1 MRU35.21590 KRW
5 MRU176.07950 KRW
10 MRU352.15900 KRW
20 MRU704.31800 KRW
50 MRU1760.79500 KRW
100 MRU3521.59000 KRW
250 MRU8803.97500 KRW
500 MRU17607.95000 KRW
1000 MRU35215.90000 KRW
2000 MRU70431.80000 KRW
5000 MRU176079.50000 KRW
10000 MRU352159.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Mauritanian Ouguiya
1 KRW0.02840 MRU
5 KRW0.14198 MRU
10 KRW0.28396 MRU
20 KRW0.56792 MRU
50 KRW1.41981 MRU
100 KRW2.83962 MRU
250 KRW7.09905 MRU
500 KRW14.19810 MRU
1000 KRW28.39620 MRU
2000 KRW56.79240 MRU
5000 KRW141.98100 MRU
10000 KRW283.96200 MRU