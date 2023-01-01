أوقية موريتانية إلى ريال سعودي

تحويل MRU إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
98.59 sar

1.00000 MRU = 0.09859 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:1 UTC
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MRU إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.437041.661550.9641518.3691
1GBP1.1531411.2293102.1881.65711.915991.111821.1821
1USD0.938050.813471183.1271.3481.55860.904417.231
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621620.01874970.01087970.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

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MRU إلى RUB

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MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / ريال سعودي
1 MRU0.09859 SAR
5 MRU0.49293 SAR
10 MRU0.98586 SAR
20 MRU1.97172 SAR
50 MRU4.92929 SAR
100 MRU9.85859 SAR
250 MRU24.64648 SAR
500 MRU49.29295 SAR
1000 MRU98.58590 SAR
2000 MRU197.17180 SAR
5000 MRU492.92950 SAR
10000 MRU985.85900 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Mauritanian Ouguiya
1 SAR10.14340 MRU
5 SAR50.71700 MRU
10 SAR101.43400 MRU
20 SAR202.86800 MRU
50 SAR507.17000 MRU
100 SAR1014.34000 MRU
250 SAR2535.85000 MRU
500 SAR5071.70000 MRU
1000 SAR10143.40000 MRU
2000 SAR20286.80000 MRU
5000 SAR50717.00000 MRU
10000 SAR101434.00000 MRU