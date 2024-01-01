ألف أوقية موريتانية إلى ريال سعودي

تحويل MRU إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mru
94.09 sar

1.00000 MRU = 0.09409 SAR

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / ريال سعودي
1 MRU0.09409 SAR
5 MRU0.47047 SAR
10 MRU0.94094 SAR
20 MRU1.88188 SAR
50 MRU4.70470 SAR
100 MRU9.40940 SAR
250 MRU23.52350 SAR
500 MRU47.04700 SAR
1000 MRU94.09400 SAR
2000 MRU188.18800 SAR
5000 MRU470.47000 SAR
10000 MRU940.94000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Mauritanian Ouguiya
1 SAR10.62770 MRU
5 SAR53.13850 MRU
10 SAR106.27700 MRU
20 SAR212.55400 MRU
50 SAR531.38500 MRU
100 SAR1062.77000 MRU
250 SAR2656.92500 MRU
500 SAR5313.85000 MRU
1000 SAR10627.70000 MRU
2000 SAR21255.40000 MRU
5000 SAR53138.50000 MRU
10000 SAR106277.00000 MRU