Moritanya ouguiyasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MRU → SAR çevirin

1.000 mru
93,79 sar

1.00000 MRU = 0.09379 SAR

13:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856261.0748589.25051.454921.652220.948218.3677
1 GBP1.1678711.25525104.231.699111.929521.1073721.4505
1 USD0.930350.796654183.03531.35361.537160.8821517.0886
1 INR0.01120440.009594160.012043110.01630150.01851210.01062380.205799

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Moritanya ouguiyasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Arabistan Riyali
1 MRU0.09379 SAR
5 MRU0.46894 SAR
10 MRU0.93788 SAR
20 MRU1.87576 SAR
50 MRU4.68940 SAR
100 MRU9.37880 SAR
250 MRU23.44700 SAR
500 MRU46.89400 SAR
1000 MRU93.78800 SAR
2000 MRU187.57600 SAR
5000 MRU468.94000 SAR
10000 MRU937.88000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Moritanya Ouguiyası
1 SAR10.66230 MRU
5 SAR53.31150 MRU
10 SAR106.62300 MRU
20 SAR213.24600 MRU
50 SAR533.11500 MRU
100 SAR1066.23000 MRU
250 SAR2665.57500 MRU
500 SAR5331.15000 MRU
1000 SAR10662.30000 MRU
2000 SAR21324.60000 MRU
5000 SAR53311.50000 MRU
10000 SAR106623.00000 MRU