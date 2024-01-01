2.000 Moritanya ouguiyasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MRU → SAR çevirin

2.000 mru
189,20 sar

1,000 MRU = 0,09460 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Arabistan Riyali
1 MRU0,09460 SAR
5 MRU0,47299 SAR
10 MRU0,94598 SAR
20 MRU1,89197 SAR
50 MRU4,72992 SAR
100 MRU9,45983 SAR
250 MRU23,64958 SAR
500 MRU47,29915 SAR
1000 MRU94,59830 SAR
2000 MRU189,19660 SAR
5000 MRU472,99150 SAR
10000 MRU945,98300 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Moritanya Ouguiyası
1 SAR10,57100 MRU
5 SAR52,85500 MRU
10 SAR105,71000 MRU
20 SAR211,42000 MRU
50 SAR528,55000 MRU
100 SAR1.057,10000 MRU
250 SAR2.642,75000 MRU
500 SAR5.285,50000 MRU
1000 SAR10.571,00000 MRU
2000 SAR21.142,00000 MRU
5000 SAR52.855,00000 MRU
10000 SAR105.710,00000 MRU