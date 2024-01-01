250 Arabistan riyalinden Moritanya ouguiyasına
Reel döviz kuru ile SAR → MRU çevirin
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|1 SAR → MRU
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|10,5675
|10,6417
|Düşük
|10,5103
|10,4495
|Ortalama
|10,5499
|10,5345
|Değişim
|0.19%
|-0.06%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SAR → MRU istatistikleri
SAR → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,5675, en düşük 10,5103 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,5499 oldu. SAR → MRU kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.
SAR → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,6417, en düşük 10,4495 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,5345 oldu. SAR → MRU kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Moritanya ouguiyası
|1 SAR
|10,56750 MRU
|5 SAR
|52,83750 MRU
|10 SAR
|105,67500 MRU
|20 SAR
|211,35000 MRU
|50 SAR
|528,37500 MRU
|100 SAR
|1.056,75000 MRU
|250 SAR
|2.641,87500 MRU
|500 SAR
|5.283,75000 MRU
|1000 SAR
|10.567,50000 MRU
|2000 SAR
|21.135,00000 MRU
|5000 SAR
|52.837,50000 MRU
|10000 SAR
|105.675,00000 MRU