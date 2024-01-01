250 Arabistan riyalinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile SAR → MRU çevirin

250 sar
2.641,88 mru

1,000SR SAR = 10,57UM MRU

09:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MRU çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,567510,6417
Düşük10,510310,4495
Ortalama10,549910,5345
Değişim0.19%-0.06%
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1 SAR → MRU istatistikleri

SAR → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,5675, en düşük 10,5103 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,5499 oldu. SAR → MRU kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

SAR → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,6417, en düşük 10,4495 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,5345 oldu. SAR → MRU kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,757278,91,3880,92458,0511,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,355200,97310,66641,8311,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Moritanya ouguiyası
1 SAR10,56750 MRU
5 SAR52,83750 MRU
10 SAR105,67500 MRU
20 SAR211,35000 MRU
50 SAR528,37500 MRU
100 SAR1.056,75000 MRU
250 SAR2.641,87500 MRU
500 SAR5.283,75000 MRU
1000 SAR10.567,50000 MRU
2000 SAR21.135,00000 MRU
5000 SAR52.837,50000 MRU
10000 SAR105.675,00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Arabistan Riyali
1 MRU0,09463 SAR
5 MRU0,47315 SAR
10 MRU0,94630 SAR
20 MRU1,89260 SAR
50 MRU4,73149 SAR
100 MRU9,46298 SAR
250 MRU23,65745 SAR
500 MRU47,31490 SAR
1000 MRU94,62980 SAR
2000 MRU189,25960 SAR
5000 MRU473,14900 SAR
10000 MRU946,29800 SAR