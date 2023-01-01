أوقية موريتانية إلى دونغ فيتنامي

تحويل MRU إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
639374 vnd

1.00000 MRU = 639.37400 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 22:3 UTC
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MRU إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.437051.661370.964118.3702
1GBP1.1531411.2294102.1961.657171.915851.1117421.184
1USD0.9380.813405183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Vietnamese Dong
1 MRU639.37400 VND
5 MRU3196.87000 VND
10 MRU6393.74000 VND
20 MRU12787.48000 VND
50 MRU31968.70000 VND
100 MRU63937.40000 VND
250 MRU159843.50000 VND
500 MRU319687.00000 VND
1000 MRU639374.00000 VND
2000 MRU1278748.00000 VND
5000 MRU3196870.00000 VND
10000 MRU6393740.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Mauritanian Ouguiya
1 VND0.00156 MRU
5 VND0.00782 MRU
10 VND0.01564 MRU
20 VND0.03128 MRU
50 VND0.07820 MRU
100 VND0.15640 MRU
250 VND0.39101 MRU
500 VND0.78202 MRU
1000 VND1.56403 MRU
2000 VND3.12806 MRU
5000 VND7.82015 MRU
10000 VND15.64030 MRU