10 آلاف أوقية موريتانية إلى دونغ فيتنامي

تحويل MRU إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mru
6,181,270 vnd

1.00000 MRU = 618.12700 VND

Mid-market exchange rate at 16:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Vietnamese Dong
1 MRU618.12700 VND
5 MRU3090.63500 VND
10 MRU6181.27000 VND
20 MRU12362.54000 VND
50 MRU30906.35000 VND
100 MRU61812.70000 VND
250 MRU154531.75000 VND
500 MRU309063.50000 VND
1000 MRU618127.00000 VND
2000 MRU1236254.00000 VND
5000 MRU3090635.00000 VND
10000 MRU6181270.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Mauritanian Ouguiya
1 VND0.00162 MRU
5 VND0.00809 MRU
10 VND0.01618 MRU
20 VND0.03236 MRU
50 VND0.08089 MRU
100 VND0.16178 MRU
250 VND0.40445 MRU
500 VND0.80890 MRU
1000 VND1.61779 MRU
2000 VND3.23558 MRU
5000 VND8.08895 MRU
10000 VND16.17790 MRU