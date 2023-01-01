أوقية موريتانية إلى دولار كندي

تحويل MRU إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
35.43 cad

1.00000 MRU = 0.03543 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:51 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MRU إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 CAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.153211.22925102.1841.656971.916361.1119821.1831
1USD0.93820.813504183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009786280.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار كندي
1 MRU0.03543 CAD
5 MRU0.17715 CAD
10 MRU0.35430 CAD
20 MRU0.70861 CAD
50 MRU1.77152 CAD
100 MRU3.54304 CAD
250 MRU8.85760 CAD
500 MRU17.71520 CAD
1000 MRU35.43040 CAD
2000 MRU70.86080 CAD
5000 MRU177.15200 CAD
10000 MRU354.30400 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Mauritanian Ouguiya
1 CAD28.22430 MRU
5 CAD141.12150 MRU
10 CAD282.24300 MRU
20 CAD564.48600 MRU
50 CAD1411.21500 MRU
100 CAD2822.43000 MRU
250 CAD7056.07500 MRU
500 CAD14112.15000 MRU
1000 CAD28224.30000 MRU
2000 CAD56448.60000 MRU
5000 CAD141121.50000 MRU
10000 CAD282243.00000 MRU