أوقية موريتانية إلى شلن أوغندي

تحويل MRU إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٩٨٬١٧٣ ugx

1.00000 MRU = 98.17320 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 22:2 UTC
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MRU إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066188.62171.4371.66150.964118.37
1GBP1.1530711.22925102.1841.656911.915761.1116721.1812
1USD0.9380.813504183.1271.34791.558480.904317.231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621490.01874820.01087850.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

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MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / شلن أوغندي
1 MRU98.17320 UGX
5 MRU490.86600 UGX
10 MRU981.73200 UGX
20 MRU1963.46400 UGX
50 MRU4908.66000 UGX
100 MRU9817.32000 UGX
250 MRU24543.30000 UGX
500 MRU49086.60000 UGX
1000 MRU98173.20000 UGX
2000 MRU196346.40000 UGX
5000 MRU490866.00000 UGX
10000 MRU981732.00000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / Mauritanian Ouguiya
1 UGX0.01019 MRU
5 UGX0.05093 MRU
10 UGX0.10186 MRU
20 UGX0.20372 MRU
50 UGX0.50931 MRU
100 UGX1.01861 MRU
250 UGX2.54652 MRU
500 UGX5.09305 MRU
1000 UGX10.18610 MRU
2000 UGX20.37220 MRU
5000 UGX50.93050 MRU
10000 UGX101.86100 MRU