20 شلن أوغندي إلى أوقية موريتانية

تحويل UGX إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

20 ugx
0.21 mru

Ush1.000 UGX = UM0.01069 MRU

Mid-market exchange rate at 05:35
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UGX إلى MRU مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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MRU

أعلى العملات

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.4740.8981.3040.75683.9551,589.711.346
1 AUD0.67810.6090.8850.51356.9591,078.540.913
1 EUR1.1141.64211.4530.84293.5431,771.251.5
1 SGD0.7671.130.68810.5864.3651,218.781.032

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / Mauritanian Ouguiya
1 UGX٠٫٠١٠٦٩ MRU
5 UGX٠٫٠٥٣٤٣ MRU
10 UGX٠٫١٠٦٨٦ MRU
20 UGX٠٫٢١٣٧٢ MRU
50 UGX٠٫٥٣٤٣٠ MRU
100 UGX١٫٠٦٨٦٠ MRU
250 UGX٢٫٦٧١٥٠ MRU
500 UGX٥٫٣٤٣٠٠ MRU
1000 UGX١٠٫٦٨٦٠٠ MRU
2000 UGX٢١٫٣٧٢٠٠ MRU
5000 UGX٥٣٫٤٣٠٠٠ MRU
10000 UGX١٠٦٫٨٦٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / شلن أوغندي
1 MRU٩٣٫٥٨٠٦٠ UGX
5 MRU٤٦٧٫٩٠٣٠٠ UGX
10 MRU٩٣٥٫٨٠٦٠٠ UGX
20 MRU١٬٨٧١٫٦١٢٠٠ UGX
50 MRU٤٬٦٧٩٫٠٣٠٠٠ UGX
100 MRU٩٬٣٥٨٫٠٦٠٠٠ UGX
250 MRU٢٣٬٣٩٥٫١٥٠٠٠ UGX
500 MRU٤٦٬٧٩٠٫٣٠٠٠٠ UGX
1000 MRU٩٣٬٥٨٠٫٦٠٠٠٠ UGX
2000 MRU١٨٧٬١٦١٫٢٠٠٠٠ UGX
5000 MRU٤٦٧٬٩٠٣٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 MRU٩٣٥٬٨٠٦٫٠٠٠٠٠ UGX