أوقية موريتانية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MRU إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
44.32 nzd

1.00000 MRU = 0.04432 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:59 UTC
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MRU إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436951.661780.9641518.369
1GBP1.153211.22935102.1921.657231.916521.1118621.1848
1USD0.938150.813438183.1271.348051.558970.9045517.2325
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875410.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار نيوزيلندي
1 MRU0.04432 NZD
5 MRU0.22161 NZD
10 MRU0.44321 NZD
20 MRU0.88642 NZD
50 MRU2.21606 NZD
100 MRU4.43212 NZD
250 MRU11.08030 NZD
500 MRU22.16060 NZD
1000 MRU44.32120 NZD
2000 MRU88.64240 NZD
5000 MRU221.60600 NZD
10000 MRU443.21200 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Mauritanian Ouguiya
1 NZD22.56260 MRU
5 NZD112.81300 MRU
10 NZD225.62600 MRU
20 NZD451.25200 MRU
50 NZD1128.13000 MRU
100 NZD2256.26000 MRU
250 NZD5640.65000 MRU
500 NZD11281.30000 MRU
1000 NZD22562.60000 MRU
2000 NZD45125.20000 MRU
5000 NZD112813.00000 MRU
10000 NZD225626.00000 MRU