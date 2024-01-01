10 أوقية موريتانية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MRU إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

10 mru
0.41 nzd

1.00000 MRU = 0.04109 NZD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار نيوزيلندي
1 MRU0.04109 NZD
5 MRU0.20543 NZD
10 MRU0.41086 NZD
20 MRU0.82173 NZD
50 MRU2.05432 NZD
100 MRU4.10864 NZD
250 MRU10.27160 NZD
500 MRU20.54320 NZD
1000 MRU41.08640 NZD
2000 MRU82.17280 NZD
5000 MRU205.43200 NZD
10000 MRU410.86400 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Mauritanian Ouguiya
1 NZD24.33900 MRU
5 NZD121.69500 MRU
10 NZD243.39000 MRU
20 NZD486.78000 MRU
50 NZD1216.95000 MRU
100 NZD2433.90000 MRU
250 NZD6084.75000 MRU
500 NZD12169.50000 MRU
1000 NZD24339.00000 MRU
2000 NZD48678.00000 MRU
5000 NZD121695.00000 MRU
10000 NZD243390.00000 MRU