أوقية موريتانية إلى كرونة دنماركية

تحويل MRU إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
183.83 dkk

1.00000 MRU = 0.18383 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:52 UTC
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MRU إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661830.9644518.3675
1GBP1.1532711.22925102.1841.657091.916511.1122721.1823
1USD0.93820.813504183.1271.348051.559090.9048517.2319
1INR0.0112860.009786280.012029810.01621680.01875550.01088520.207296

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / كرونة دانمركية
1 MRU0.18383 DKK
5 MRU0.91915 DKK
10 MRU1.83830 DKK
20 MRU3.67660 DKK
50 MRU9.19150 DKK
100 MRU18.38300 DKK
250 MRU45.95750 DKK
500 MRU91.91500 DKK
1000 MRU183.83000 DKK
2000 MRU367.66000 DKK
5000 MRU919.15000 DKK
10000 MRU1838.30000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Mauritanian Ouguiya
1 DKK5.43981 MRU
5 DKK27.19905 MRU
10 DKK54.39810 MRU
20 DKK108.79620 MRU
50 DKK271.99050 MRU
100 DKK543.98100 MRU
250 DKK1359.95250 MRU
500 DKK2719.90500 MRU
1000 DKK5439.81000 MRU
2000 DKK10879.62000 MRU
5000 DKK27199.05000 MRU
10000 DKK54398.10000 MRU